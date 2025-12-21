Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 21 декабря

По данным нацкомпании, в связи со стабилизацией погодных условий 21 декабря 2025 года с 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта.

Актюбинская область:

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1153-1240 (от поселка Иргиз до границы Кызылординской области).

Кызылординская область:

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-2055 (от границы Актюбинской области до границы Туркестанской области).

Туркестанская область:

— на участке автодороги «на участке автодороги „Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР“ км. 2055-2095 (от границы Кызылординской области до города Туркестан).

Ограничение движения

В связи с ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Акмолинская область

— на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 377-536 (участок граница Костанайской области — село Бузулук);

— на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ (п/п Кайрак)» км 917-1006 (поселок Жаксы — город Атбасар);

— на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 377-595, (участок граница Костанай — граница СКО);

— на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, (участок граница Костанайской области — поселок Сурган протяженность);

— на автодороге «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, (поселок Жаксы — Бузулук км. 82);

— на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ (п/п Кайрак)» км. 856-915, (граница СКО — поселок Жаксы);

— на автодороге «Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана жол)» км. 304-341, (город Кокшетау — граница СКО);

— на автодороге «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидаикский-гр.РФ (п/п Бидайык)» км. 14-50, (город Кокшетау — граница СКО (Кокшетау-Омск);

— на автодороге «Кокшетау-Рузаевка» км. 0-61, (город Кокшетау — граница СКО);

Костанайская область

— на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 8-232км (город Тобыл — граница Акмолинской области);

— на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай (с обходом)-гр.РФ (п.п.) Кайрак) км 555-729 (город Тобыл — граница Северо-Казахстанской области);

— на автодороге «Астана- Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай (с обходом п. п. Кайрак) км 539-318 (город Тобыл — поселок Карабалык);

— на автодороге «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак"км 234-501 (участок граница Актюбинской области — город Рудный);

— на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 340-377 (участок от города Аркалык до границы Акмолинской области);

— на автодороге «Мамлютка-Костанай» км 403-180 (участок от поселка Заречный до границы Северо-Казахстанской области);

— на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» 252-339 км (участок от границы Улытауской области);

— на автодороге «Подьезд к с. Мариновка» 0-9км;

— на автодороге «Житикара-Мюктыколь-граница РФ» 35-137 км;

Область Улытау

— на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 138-252 (участок поселок Улытау — граница Костанайской области).

Актюбинская область

— на автодороге «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак» км 5-234 (участок село Карабутак — граница Костанайской области).

Северо-Казахстанская область

— на автодороге «Астана –Кокшетау (с обходом) –Петропавловск-гр.РФ (п/п Жана жол)» км 341-473,492-522 (граница Акмолинской области — село Бесколь, от Мамлютского кольца до границы РФ (п/п Жана жол);

— на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай с обходом границы РФ (п.п Кайрак) км 729-856 (граница Костанайской области — граница Акмолинской области);

— на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 595-946 (граница Акмолинской области — село Бесколь);

— на автодороге «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-граница РФ (п/п Бидайык)» км 50-280 (граница Акмолинской области — граница РФ (п/п «Бидайык»);

— на автодороге «Кокшетау-Рузаевка» км 61-196 (граница Акмолинской области — село Рузаевка);

— на автодороге «Костанай -Мамлютка» км 226-406 (граница Костанайской области — город Мамлютка);

— на автодороге «г. Петропавловск-Соколовка-граница РФ (п/п Кызыл Жар) км 11-73 (город Петропавловск — граница РФ);

— на автодороге «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — автомобильная дорога „Жезказган — Аркалык — Петропавловск“ км 0-31 (село Петерфельд — село Новокаменка);

— на автодороге «Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское» км 0-228 (город Булаево — село Рощинское);

— на автодороге «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» км. 0-87 (село Рощинское — село Волошинка);

— на автодороге «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км 0-119 (село Волошинка — село Тимирязево);

— на автодороге «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» км 0-24;

— на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км 0-32 (село Тимирязево — граница Костанайской области);

— на автодороге «граница РФ (п/п Каракога)- Петропавловск» км 0-120 (границп РФ (п/п Каракога) — город Петропавловск).

Ориентировочное время открытия дорог — 21 декабря 2025 года в 11:00.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения на трассе в Восточно-Казахстанской области. С 5 ноября в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Закрыто для всех видов транспорта

В области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д KAZ 19-02 «Ушарал-Достык» км. 84-164, участок село Коктума — станция Достык.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Отметим, по данным синоптиков, штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану.



