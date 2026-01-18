Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 18 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 18 января 2026 года введено ограничение движения для общественного транспорта и автомобилей с дизельными двигателями на следующих автодорогах:

Северо-Казахстанская область

на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км. 834-856 (уч. гр. Акмолинской области — с. Чистополье);

на участке автодороги «Жезказган — Петропавловск» км. 595-625 (уч. гр. Акмолинской области — с. Дружба).

Костанайская область

на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 340-377 (уч. г. Аркалык — гр. Акмолинской области);

на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232 (уч. п. Аулиеколь — гр. Акмолинской области).

Акмолинская область

на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260 (гр.Костанайской обл.-п.Сурган);

на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 377-595 (гр.Костанайской обл. - гр. СКО);

на участке автодороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82 (уч. Жаксы- Бузулук);

на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км. 16-256 (уч. г Астана- г. Атбасар);

на участке автодороги «Кокшетау — Атбасар» км. 0-184 (уч. г. Кокшетау — г. Атбасар);

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.).

Область Жетысу

на участке автодороги республиканского значения «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 561-615 (г.Ушарал — гр. области Абай).

Карагандинская область

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1066-1135 (уч. п. Молодежный — гр. Павлодарской обл.);

на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара» км. 231-324 (уч. гр. Павлодарской обл. — п. Ботакара);

на участке автодороги «Караганды — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 219-320 (уч. г. Каркаралинск — гр. области Абай);

Павлодарская область

на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка– гр. РФ (п/п Косак)» км 200-415 (от п. Атамекен до гр.Акмолинской области);

на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 1135-1206 (от гр.Карагандинской обл. до поселка Шидерты);

на участке автодороги «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км 0-231 (от гр.Карагандинской обл. до поселка Калкаман);

на участке автодороги «Атамекен–Аксу-Коктобе-Большой Акжар-Курчатов» км 0–220 (от п.Атамекен до гр. Абайской области);

на участке автодороги «Атамекен–Иртышск– гр. РФ (п/п Амангельды)» км 0–263,78 (от п.Атамекен до гр.РФ);

на участке автодороги «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ (п/п Урлютобе)» км 191-390 (от села Мичурино до гр. РФ);

на участке автодороги «Павлодар — Шарбакты — гр. РФ (п/п Шарбакты)» км 0–112 (от города Павлодар до границы РФ);

на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка– гр. РФ (п/п Косак)» км 0-152 (от города Павлодар до гр.РФ);

на участке автодороги «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ (п/п Урлютобе)» км 426-587 (от поселка Кенжеколь до гр. Абайской области).

Восточно-Казахстанкая область

В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск.

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область

на автороде «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 159-238, (уч. село Кенен — село Кайнар).

Атырауская область

на автодороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ» км. 621-841 (уч. город Атырау — поселок Курмангазы).

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.