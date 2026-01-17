Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 17 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 17 января 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Алматинская область

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок «Новый обход перевала Кордай» км. 59-143 (с.Жанакурылыс — граница Жамбылской области).

Жамбылская область

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 143-214 (уч. граница Алматинской области — село Кордай).

Закрытые дороги

В связи ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

Восточно-Казахстанская область

— на автодороге KAZ-08 «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1194 — 1212 (уч. город Шемонаиха — граница РФ).

Область Абай

— на автодороге «гр.КНР-Майкапшагай-Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ», км. 910-1002 (уч. село Калбатау-село Кокпекты).

Жамбылская область

— на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 159-238, (уч. село Кенен — село Кайнар). Ориентировочное время открытия: 17 января 2026 года в 14.00.

— на автодороге KAZ06 «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 238-334, (уч. село Кайнар — поселок Медовый городок).

Туркестанская область

— на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-652, (уч. граница Жамбылской области — поселок Машат).

Актюбинская область

— на автодороге KAZ 09 «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ (п/п Курмангазы)» км. 104–337, (уч. город Кандыагаш — граница Атырауской области).

Атырауская область

— на автодороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ» км. 621-841 (уч. город Атырау — поселок Курмангазы).

Мангистауская область

— на автодороге «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Отес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 338-786, (уч. село Бейнеу — город Актау);

— на автодороге «Актау-Курык» км. 13-72, (уч. город Актау — село Курык);

— на автодороге «Жетыбай-Жанаозен-граница Туркмениста» км. 0-58, (уч. село Жетыбай — город Жанаозен).

В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.



