Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 14 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:30 14 января 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Западно-Казахстанская область:

— на участке автодороги «Атырау — Уральск» км. 492-371 (уч. г. Уральск — п. Чапаево);

— на участке автодороги «Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница РФ» км. 0-201 (уч. п. Чапаево — с. Казталовка);

— на участке автодороги «Атырау — Уральск» км. 371-189 (уч. п. Чапаево — гр. Атырауской области).

Атырауская область:

— на участке автодороги «Атырау — Уральск — граница РФ» км. 67-178 (уч. п.Махамбет — п.Индер);

— на участке автодороги «Атырау — Уральск — граница РФ» км. 179-189 (уч. п.Индер — гр.ЗКО).

Область Жетысу

14 января 2026 года в 08:00 будет открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Ушарал — Достык» км. 84-164 (с.Коктума — ст. Достык).

Алматинская область

— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонайха — граница РФ» км. 25-67 (ПВП Алматы-г.Конаев);

— на участке автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос» км. 24-118 (ПВП Арман-с.Лавар).

Закрытые дороги

С 19:30 13 января в Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом при минусовой температуре, сильный ветер), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Атырау-Уральск-граница РФ» км. 179-189, уч. поселок Индер-граница ЗКО.

В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

По данным «Казавтожол» 14 января 2026 года в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Туркестанской областях местами ожидаются снег и метель. В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.



