Гололед, туман, метели: штормовая погода ожидается в 13 регионах Казахстана и Астане

14 января на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный на юге области 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный утром и днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

14 января на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере области 23 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер восточный 15-20 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица.

Ночью на западе, севере Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). Гололед. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Атырау ожидаются временами туман, гололед.

В Астане ожидаются ночью и утром туман. На дорогах гололедица

В Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Днем на западе, юге, в центре области ожидается низовая метель. На западе, севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

14 января ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидаются небольшой снег, туман. Днем на юго-западе, востоке, в центре области ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Семее ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 21-23 мороза.

14 января ночью на юге Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на севере, востоке области небольшой снег, днем на юге, востоке области небольшой снег. На севере, востоке области ожидается туман. Днем на севере, в центре области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный днем на севере, в центре области 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 18-20 мороза.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. В городе Актобе ожидается ветер восточный, порывы 15-18 м/с.

14 января на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается временами туман. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В областном центре ожидается временами туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 января штормовая погода объявлена в 14 регионах Казахстана.