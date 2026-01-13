Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 13 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 13 января 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Павлодарская область:

— на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 1135-1206, (уч. граница Карагандинской области — поселок Шидерты);

— на участке автодороги «Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара» км 0-231, (уч. поселок Калкаман — граница Карагандинской области);

— на участке автодороги «Гр. КНР — Майкапчагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютюбе)» км 191-390 (от села Мичурино до границы РФ);

— на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка– граница РФ (п/п Шарбакты)» км 0-152 (от города Павлодар до границы РФ);

— на участке автодороги «Атамекен-Аксу-Коктобе-Курчатов» км 25-220 (от поселка Атамекен до границы Абайской области);

— на участке автодороги «Павлодар — Шарбакты — граница РФ (п/п Шарбакты)» км 0-112 (от города Павлодар до границы РФ);

— на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка-граница РФ (п/п Шарбакты)» км 200-431, (уч. граница Акмолинской области — поселок Атамекен);

— на участке автодороги «Атамекен-Иртышск-Русская поляна» км 0-263, (уч. поселок Атамекен –граница РФ);

— на участке автодороги «граница КНР-Майкапчагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км 427-587, (уч. поселок Кенжеколь — граница Абайской области).

Область Абай:

— на участке автодороги «граница КНР-Майкапчагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км 587-733, (уч. граница Павлодарской области — город Семей);

— на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км 103-198 (уч. граница Восточно-Казахстанской области — город Семей);

— на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 971-1013 (уч. село Калбатау — граница Восточно-Казахстанской области).

Карагандинская область:

— на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 1067-1135, (уч. поселок Молодежный — граница Павлодарской области);

— на участке автодороги «Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара» км 231-324, (уч. граница Павлодарской области — поселок Ботакара).

Акмолинская область:

— на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 16-200, (уч. город Астана — граница Павлодарской области).

Восточно-Казахстанская область

— на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» км 15-105 (уч. поселок Белоусовка — город Риддер);

— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1104-1212 (уч. село Глубокое — граница РФ);

— на участке автодороги «Усть-Каменогорск– Семей» км 10-103 (уч. село Герасимовка — граница области Абай);

— на участке автодороги «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон Карагай-Рахмановские ключи» км 166-249 (уч. город Алтай — село Улкен Нарын);

— на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 1013-1062, (уч. граница Абайской области — пост Рубеж).

Ограничение скорости

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий, а именно мокрый снег, гололед на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана-Кокшетау (с обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол) 18-232 км с 140 км/час на 90 км/час ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Закрытые дороги

В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

По данным синоптиков Казгидромета, уже 14 января в северных областях, а 15 января в восточных регионах температура в ночные часы понизится до –30…–38 градусов.



