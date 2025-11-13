Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 13 ноября

В связи с улучшением погодных условий с 08:00 13 ноября 2025 снято ограничение скоростного режима:

в Акмолинской области:

— на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 30-92, участок ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области изменено ограничение скоростного режима с 80 до 110 км/ч;

в Карагандинской области:

— на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 92-164, участок граница Акмолинской области — ПВП Темиртау изменено ограничение скоростного режима с 60 до 110 км/ч.

Кроме того, с 18:00 7 ноября в Акмолинской области на автодороге «Астана-Кокшетау-Петропавловск-граница РФ» км. 19-231, участок город Астана — город Щучинск введено ограничение скоростного режима для всех видов автотранспорта с 110км/ч — до 80 км/ч.

Погодные условия на дорогах

13 ноября 2025 года в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Напомним, с 5 ноября в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск до окончания текущего зимнего периода.