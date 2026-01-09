Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 9 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 9 января в Атырауской области открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ» км 710-778 (участок поселок Аккыстау – село Зинеден).

Закрытые дороги

В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск - Алтай - Катон - Карагай - Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное – город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

По данным синоптиков, на большой части республики сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь на западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере РК — небольшой снег с низовой метелью.



