Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 8 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 8 января 2026 года в Восточно-Казахстанской области открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ» км 15-105, (участок поселок Белоусовка – город Риддер).

Также в Акмолинской области в связи с улучшением погодных условий на участках автодороги республиканского значения «KАZ02 Астана-Кокшетау (с Обходом) - Петропавловск - граница РФ (п/п Жана Жол)» км 18-232, скоростной режим изменен с 90 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

Закрытые дороги

В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск - Алтай - Катон - Карагай - Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное – город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана и в Астане. Почти по всему Казахстану ожидается туман и гололед.



