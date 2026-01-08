РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:05, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 8 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие трасс
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 8 января 2026 года в Восточно-Казахстанской области открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ» км 15-105, (участок поселок Белоусовка – город Риддер).

    Также в Акмолинской области в связи с улучшением погодных условий на участках автодороги республиканского значения «KАZ02 Астана-Кокшетау (с Обходом) - Петропавловск - граница РФ (п/п Жана Жол)» км 18-232, скоростной режим изменен с 90 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

    Закрытые дороги

    В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск - Алтай - Катон - Карагай - Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное – город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

    Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана и в Астане. Почти по всему Казахстану ожидается туман и гололед.

    КазАвтоЖол Трассы Непогода Зима Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Автор
