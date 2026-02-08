РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:56, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 8 февраля

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трассы, зима, мороз, закрытие дорог
    Фото: Pexels

    По состоянию на 08:00 8 февраля 2026 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог:

    Жамбылская область

    — «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 159-238 (уч. село Кенен — село Кайнар).
    Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

    Павлодарская область

    — в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

    Также в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Трассы Непогода Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Автор
