Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 6 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 6 января открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Костанайская область

— на участке автодороги республиканского значения «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-108 (уч. город Тобыл — поселок Аулиеколь).

Актюбинская область

— на участке автодороги «Граница РФ — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алматы — граница КНР» км. 0 — 39 (Северный обход Актобе);

— на участке автодороги «Актобе — граница РФ» км 39 — 136 (уч. поселок Ш. Калдаякова — пункта пропуска Алимбет);

— на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 22-99 (уч. п/п Жайсан — АЗС ЭКО ойл);

— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 526- 702 (уч. граница Западно-Казахстанской области — поселок Маржанбулак).

Западно-Казахстанская область

— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 393-526 (уч. поселок Жымпиты — граница Актюбинской области).

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Северо-Казахстанская область

— на автодороге «Астана-Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 341-473, уч. граница Акмолинской области — село Бесколь;

— на автодороге «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» км 58-119 уч. село Сергеевка — село Тимирязево;

— на автодороге «Кокшетау — Рузаевка» км. 61-196, уч. гр. Акмолинской обл. — с. Рузаевка;

— на автодороге KAZ03 «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай с обходом гр.РФ (п.п Кайрак) км 729-856, уч. граница Костанайской области — граница Акмолинской области;

— на автодороге «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 595-796, уч. гр. Акмолинской обл.-с.Сергеевка;

— на автодороге «Астана-Кокшетау-Петропавловск-гр. РФ» км 341-473, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Бесколь.

Костанайская область

— на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108-232, уч. поселок Аулиеколь-граница Акмолинской области



— на автодороге «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай с обходом гр.РФ (п.п Кайрак) км. 682-729, уч. поселок Сарыколь — граница СКО.

Акмолинская область

— на автодороге «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 537-552, уч. поселок Бузулук — поселок Сурган;

— на автодороге «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 537-595, уч. граница Костанайской области — поселок Бузулук;

— на автодороге «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ » км. 18-234, уч. город Астана — город Щучинск;

— на автодороге «Кокшетау — Рузаевка» км. 0-61, уч. город Кокшетау — граница СКО;



— на автодороге «Астана — Кокшетау — Петропавловск — гр.РФ» км. 242-304, ус. город Щучинск — город Кокшетау;

— на автодороге «Астана — Кокшетау — Петропавловск-граница РФ» км. 304-341, уч. город Кокшетау — граница СКО;

— на автодороге «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 232-260, уч. граница Костанайской области — поселок Сурган;

— на автодороге «Жаксы — Есиль — Бузулук» км. 0-71, уч. поселок Жаксы — поселок Аксай;

— на автодороге «Жаксы — Есиль — Бузулук» км. 71-82, уч. поселок Аксай — поселок Бузулук;

— на автодороге«Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр.РФ» км. 856-915, уч. поселок Жаксы — граница СКО;

— на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыколь — Қостанай — граница РФ» км. 915-1002, уч. поселок Атбасар — поселок Жаксы.

Актюбинская область

— на автодороге «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — гр.РФ» км. 11-337, уч. город Актобе — граница Атырауской области.

Атырауская область

— на автодороге «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — гр.РФ» км. 337-346, уч. граница Актюбинской области — поселок Сагиз.

Также в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в Восточно-Казахстанской области на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и в Астане.



