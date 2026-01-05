РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:20, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 5 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По данным нацкомпании, с 9:30 часов 4 января 2026 года в Карагандинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 92 по 164 км (от станции Анар до города Темиртау) вводится ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.

    Кроме того, 4 января 2026 года в 22:00 в Акмолинской области в связи с улучшением погодных условий на участках автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-гр. РФ (п/п Жана Жол)» км 18-232, введено изменение скоростного режима с 80 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

    Также в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

    В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Напомним, по данным синоптиков, по республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

    Теги:
    Трассы Непогода Зима Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Автор
