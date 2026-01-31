Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 31 января

По состоянию на 08:00 31 января 2026 года в связи с ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введены временные ограничения движения автотранспорта:

Область Жетысу

- на участке автодороги «Ушарал – Достык» км 84-164 (поселок Коктума – станция Достык).

Актюбинская область

- на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 776-1240 (уч. АЗС «ЭКО ойл» – граница Кызылординской области).



Кызылординская область:



- на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 1240-1362 (уч. граница Актюбинской области – город Арал).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и в Астане.



