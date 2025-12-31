Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 31 декабря

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 31 декабря 2025 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Жамбылская область:

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Караганды — Алматы» км. 2005-2152, (граница Карагандинской области — село Бурылбайтал).

Актюбинская область:

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-1240 (АЗС «ЭКО ойл» — граница Кызылординской области).

Кызылординская область:

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (граница Актюбинской области — город Арал);

на участке автодороги республиканского значения «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1362-1806, (город Аральск — город Кызылорда.)

Карагандинская область:

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Караганда — Алматы» км. 592-750 (уч. город Балхаш — граница Жамбылской области);

на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92-164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау);

на участке автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 60-217 (поселок Ботакара — поселок Каркаралы).

Область Жетысу:

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 561-615, (город Ушарал — граница области Абай).

Область Абай:

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 615-683, (граница Жетысуской области — поворот село Таскескен);

на участке автодороги «Таскескен — Бахты (граница КНР)», км 75-187 (село Урджар — село Бахты);

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 971- 1013 (село Калбатау — до границы ВКО).

Восточно- Казахстанская область:

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1013-1062 (граница области Абай — пост Рубеж.)

Павлодарская область:

на автодороге «Астана — Щидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (граница Акмолинской области — поселок Щидерты).

Акмолинская область:

на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» 30-92 км (ПВП Жибек- Жолы — граница Карагандинской области);

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 16-266 (город Астана — город Атбасар);

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (город Астана — граница Павлодарской области).

Ограничение движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Мангистауской области на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» 332-632 км (село Бейнеу — село Шетпе).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана на 31 декабря.