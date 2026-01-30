Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 30 января

По состоянию на 08:00 30 января 2026 года, в связи с ухудшением погодных условий в Мангистауской области введены временные ограничения движения автотранспорта на следующих автомобильных дорогах республиканского значения:

- на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-632 (уч. село Бейнеу – село Шетпе).

- на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 632-718 (уч. село Шетпе – село Жетыбай).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и в Астане. Ожидается, что почти весь Казахстан накроет туманом.