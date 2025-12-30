Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 30 декабря

По данным нацкомпании, 30 декабря 2025 года с 09:00 на следующих автодорогах республиканского значения открывается движение для всех видов автотранспорта:

Актюбинская область

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-1240 (уч. АЗС «ЭКО ойл» — гр.Кызылординской области).

Кызылординская область:

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (уч. гр.Актюбинской области. — г. Арал).

Мангистауская область

на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» 332-632 км (уч. с. Бейнеу — с. Шетпе).

Ограничение движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Акмолинская область:

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» 135-280 км (участок п.Астраханка — г. Атбасар).

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» 18-232 км (г.Астана — г. Щучинск);

на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ » км. 232-304 (уч. г. Щучинск — г. Кокшетау.).

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» 35-51 км (с.Кабанбай батыра — гр.Карагандинской обл.);

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Коргалжын» 36-180 км (с.Акмол — с. Каражар).

на участке автодороги республиканского значения «KAZ 01 Астана — Караганды — Алматы» 30-92 км (п.Жибек — Жолы- ст. Анар).

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр. РФ (п/п Кайрак)» 16-135 км (уч. г. Астана — п.Астраханка);

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.).

Павлодарская область:

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (гр.Акмолинской обл. — п.Шидерты).

Карагандинская область:

на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 164-197 (уч. ПВП Темиртау — г. Караганда);

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» 51-101 км (гр.Акмолинской обл.-п.Нура);

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788-906 (уч. уч. гр.Улытауской обл. — с. Топар);

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 970-1135, (уч. г. Караганда — гр.Павлодарской обл.).

на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 248-359 (уч. п.Атамекен — п.Аксу-Аюлы).

Кызылординская область:

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 12-216 (уч. г. Кызылорда — гр. обл. Улытау).

Область Улытау

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 216-424 (уч. г. Жезказган — гр.Карагандинской обл.);

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 24-64 (уч. г. Сатпаев — п.Жезды);

на участке автодороги республиканского значения «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» 64-137 км (уч. п.Жезды — с. Улытау).

Актюбинская область

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 965-1153 (уч. п.Карабутак — п. Иргиз).

Область Жетысу

на участке автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал — Достык» км. 84-164 (п. Коктума — ст. Достык).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня по стране ожидаются осадки в виде дождя и снега. На северо-западе прогнозируется сильный снег, на севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге — ночью ожидаются сильные осадки, а днем сильный дождь.