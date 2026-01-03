Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 3 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 3 января 2026 года в связи с ухудшением погодных условий действуют ограничения движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

Актюбинская область:

«Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз» км 3-257 (город Кандыагаш – город Шалкар);

«Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ» км 104-337 (город Кандыагаш – граница Атырауской области);

Атырауская область:

на автодороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ» км 337-346 (граница Актюбинской области – поселок Сагыз).

Кроме того, с 11:40 1 января 2026 года в Акмолинской области в связи с улучшением погодных условий на участках автодороги республиканского значения «KАZ02 Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 18-232, введено изменение скоростного режима с 80 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

Также в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное – город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий (ветер, густой туман, ограничение видимости), с 21:45 2 января 2026 года в Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км. 776-965 (АЗС ЭКО ойл – поселок Карабутак).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана.



