    08:36, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 3 декабря

    Нацкомпания «КазАвтоЖол» представила информацию о текущей ситуации на дорогах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: КазАвтоЖол

    По данным нацкомпании, утром 3 декабря 2025 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

    • Актюбинская область:

    — на автодороге «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 776-1240 (участок АЗС Экойл — граница Кызылординской области).

    • Кызылординская область:

    — на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 1240-1362 (от граница Актюбинской области — город Аральск.).

    • Павлодарская область:

    — на участке автодороги «Павлодар — Шарбакты — граница РФ (п/п Шарбакты)» км. 0-112, (от города Павлодар до границы РФ).

    Между тем, в четырех областях все еще действуют ограничения движения.

    • Акмолинская область:

    — на участке автодороги республиканского значения «KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» с 19 по 231 км введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.

    • Павлодарская область:

    — на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

    • Северо-Казахстанская область:

    — на автороге «Тимирязево-Сарыколь — граница области» км 0-30, участок «граница Костанайской области — село Тимирязево» введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта.

    • Восточно-Казахстанская область:

    — на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, «участок село Северное — город Серебрянск» до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

    Погодные условия на дорогах

    3 декабря 2025 года в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, а также в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

    Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана и Астане.

