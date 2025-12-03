Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 3 декабря

По данным нацкомпании, утром 3 декабря 2025 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Актюбинская область:

— на автодороге «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 776-1240 (участок АЗС Экойл — граница Кызылординской области).

Кызылординская область:

— на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 1240-1362 (от граница Актюбинской области — город Аральск.).

Павлодарская область:

— на участке автодороги «Павлодар — Шарбакты — граница РФ (п/п Шарбакты)» км. 0-112, (от города Павлодар до границы РФ).

Между тем, в четырех областях все еще действуют ограничения движения.

Акмолинская область:

— на участке автодороги республиканского значения «KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» с 19 по 231 км введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.

Павлодарская область:

— на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

— на автороге «Тимирязево-Сарыколь — граница области» км 0-30, участок «граница Костанайской области — село Тимирязево» введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область:

— на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, «участок село Северное — город Серебрянск» до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Погодные условия на дорогах

3 декабря 2025 года в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, а также в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана и Астане.