    08:20, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 29 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    авто транспорт зима снег
    Фото: Pexels

    По состоянию на 08:00 29 января 2026 года, в связи с ухудшением погодных условий в Мангистауской области введены временные ограничения движения автотранспорта:

    - на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-718 (уч. село Бейнеу – село Жетыбай).

    Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана и в Астане.

    Камшат Абдирайым
    Автор
