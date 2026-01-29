Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 29 января

По состоянию на 08:00 29 января 2026 года, в связи с ухудшением погодных условий в Мангистауской области введены временные ограничения движения автотранспорта:

- на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-718 (уч. село Бейнеу – село Жетыбай).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана и в Астане.