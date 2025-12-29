Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 29 декабря

По данным нацкомпании, 29 декабря 2025 года с 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открывается движение для всех видов автотранспорта:

Атырауская область:

на участке автодороги «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км. 337 (граница Актюбинской области).

Актюбинская область:

на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 5-234 (поселок Карабутак — граница Костанайской области).

Костанайская область:

на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-310 (участок граница Актюбинской области — поселок Адаевка).

Ограничение движения

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Актюбинская область:

на участке автодороги «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км. 104-337 (участок город Кандыагаш — граница Атырауской области);

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-1240 (участок АЗС «ЭКО ойл» — граница Кызылординской области).

Кызылординская область:

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (участок граница Актюбинской области — город Арал).

Также целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий закрыто движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Атырауская область:

на участке 130-210 км автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» (участок поселок Кульсары — граница Мангистауской области).

Мангистауская область

на участке 210-632 км автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» (от границы Атырауской области до села Шетпе).

Ориентировочное время открытия — 29 декабря 2025 года в 12:00 часов.

Область Жетысу

С 27 декабря 2025 года в 23:20 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (поселок Коктума — станция Достык)

Ориентировочное время открытия — 29 декабря 2025 года в 15:00 часов.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, по данным синоптиков, на северо-западе, севере, в центре страны ожидается снег, метель, на северо-западе страны — сильный снег, на западе, юге, юго-востоке — осадки (дождь, снег).