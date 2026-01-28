РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:08, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 28 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По состоянию на 08:00 28 января 2026 года, в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

    Кызылординская область

    - на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 1486-1806 (уч. объектный сервис Мирас – город Кызылорда).

    Мангистауская область

    - на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-718 (уч. село Бейнеу – село Жетыбай).

    Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Напомним, в 15 областях Казахстана объявили сегодня штормовое предупреждение.

    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Непогода Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Автор
