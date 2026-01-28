Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 28 января

По состоянию на 08:00 28 января 2026 года, в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

Кызылординская область

- на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км 1486-1806 (уч. объектный сервис Мирас – город Кызылорда).

Мангистауская область

- на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-718 (уч. село Бейнеу – село Жетыбай).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в 15 областях Казахстана объявили сегодня штормовое предупреждение.




