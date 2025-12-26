Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 26 декабря

По данным нацкомпании, в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов транспорта на следующих автодорогах республиканского значения.

Область Жетысу

— на автодороге «Ушарал — Достык» км 84-164 (поселок Коктума — станция Достык).

Область Абай:

— на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 910-1002 (от села Калбатау до села Кокпекты);

— на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 971-1013 (участок село Калбатау — граница ВКО).

Восточно-Казахстанская область:

— на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 1013-1062 (граница Абайской области — пост Рубеж).



Кроме того, в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Ограничение движения

25 декабря 2025 года в 23:00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области ввели ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай» км 539-418 (участок город Костанай — поселок Карабалык).

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана.