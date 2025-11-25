Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 25 ноября

По данным нацкомпании, 25 ноября в 07:00 на следующих автодорогах республиканского значения снято ограничение и открыто движение для всех видов автотранспорта.

Область Абай:

KAZ08 «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ», км 683-1013, участок Таскескен — граница Восточно-Казахстанской области (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры);

KAZ07 «граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ», км 756-1103, участок город Семей — граница Восточно-Казахстанской области;

KAZ15 «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас», км 707-941, участок город Аягоз — село Богас.

Восточно-Казахстанская область:

KAZ07 «граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ», км 1103–1256, участок граница Абайской области — город Зайсан;

KAZ08 «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ», км 1013-1048, участок село Уланское — граница Абайской области.

Между тем, в трех областях все еще действует ограничение движения на дорогах.

Павлодарская область:

на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман»(въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) ведено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево) введено ограничение движения для всех видов транспортных средств.

Восточно-Казахстанская область:

на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, в 14 регионах Казахстана и Астане ожидается штормовая погода — туман, гололед и снег.