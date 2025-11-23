Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 23 ноября

По данным нацкомпании, 23 ноября 2025 года в 04:30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условии, а именно понежение температуры, гололед, на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» км 19-231 (город Астана — город Щучинск), введено изменение скоростного режима с 140км/ час на 80 км/час для всех видов автотранспорта.

Кроме того, еще в трех областях действуют ограничения движения на дорогах.

Павлодарская область:

на автодороге «Астана-Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) ведено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Альтернативное движение в сторону Астаны будет осуществляться через ТР Береке «Калкаман — Аксу» (дальность 6 км.). Въезд в Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул (3 км.).

Северо-Казахстанская область:

на автодороге «Тимирязево — Сарыколь — граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево) введено ограничение движения для всех видов транспортных средств.

Восточно-Казахстанская область:

на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, впервые в республике на обочину дороги нанесли красную сигнальную полосу, которая хороша видна в темное время суток. Этот элемент появился на трассе Караганда — Каркаралы.