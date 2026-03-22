    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:01, 22 Март 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 22 марта

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дорога, трасса, автомобиль, жол, көлік
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По состоянию на 08:30 22 марта 2026 года движение ограничено для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

    Акмолинская область

    — на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 346-407 (уч. поселок Жаксы — граница СКО).

    Северо-Казахстанская область

    — на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 407-429 (уч. гр. Акмолинской области — село Чистополье);

    — на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево — граница Костанайской области).

    Павлодарская область

    — на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

    Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

    Ранее РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз погоды по Казахстану на 21–23 марта 2026 года. 

    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Трассы Закрытие дорог Павлодарская область Акмолинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Сейчас читают