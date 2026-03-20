РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:07, 20 Март 2026 | GMT +5

    Какой будет погода на Наурыз в Казахстане

    Прогноз погоды по Казахстану на 21–23 марта 2026 года опубликовало РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В отдельные дни на севере и в южной половине страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в дневные часы на юге страны — гроза.

    По республике прогнозируется туман, гололед. А на остальной территории прогнозируется погода без осадков.

    Повышение температуры воздуха днем на западе страны до 12-17 тепла, в Мангистауской области до 18-23 тепла, на севере, в центре республики до 3-8 тепла, в области Улытау до 15-20 тепла, на востоке страны до 5-15 тепла, на юге до 20-25 тепла, на юго-востоке до 15-23 тепла.

    Теги:
    Погода Казгидромет Наурыз
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают