    08:20, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 21 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты
    Фото: КазАвтоЖол

    По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 21 января 2025 года движение ограничено в Павлодарской области на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ». Из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки, перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны. 

    Выезд в сторону Астаны осуществляется через ТР Береке «Калкаман-Аксу. Въезд в оселок Калкаман со стороны Павлодара осуществляется через ТР Баянаул.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили в 13 регионах и двух мегаполисах Казахстана. Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

    Камшат Абдирайым
