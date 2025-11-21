Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 21 ноября

По данным нацкомпании, 21 ноября 2025 года в 07:00 открыто движение для всех видов автотранспорта в Кызылординской области на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1680-1912, участок село Третий Интернационал — село Байгекум.

Тем временем ограничения движения на дорогах сохраняются в нескольких областях.

Акмолинская область:

21 ноябрь 2025 года в 08:30 в связи с ухудшением погодных условий, а именно понежение температуры, гололед, на участке автодороги республиканского значения«КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана Жол)» км 19-231 (город Астана — город Щучинск), будет введено изменение скоростного режима с 140 км/час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

действует ограничение движения для всех видов транспортных средств автодороге «Тимирязево — Сарыколь — граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево). Ранее из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта здесь образовалось повреждение покрытия дороги.

Кроме того, до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в Восточно-Казахстанской области на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск.

Погодные условия на дорогах

21 ноября 2025 года в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Напомним, в 14 регионах Казахстана и в Астане ожидается штормовая погода с туманом, гололедом, осадками в виде дождя и снега, низовой метелью.