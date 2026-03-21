Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 21 марта

По состоянию на 08:30 21 марта 2026 года движение ограничено для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

Акмолинская область

— на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 346-407 (уч. поселок Жаксы — граница СКО).

Северо-Казахстанская область



— на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 407-429 (уч. гр. Акмолинской области — село Чистополье);

— на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км. 0-30, (уч. село Тимирязево — граница Костанайской области).

Также 21 марта 2026 года в 08:30 в связи с проведением праздничного мероприятия «Наурыз» вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 701-706 (внутри с. Новоишимское).

Объезд осуществляется через а/д «Саумалколь-Казанка-Новоишимское-Червонное» (обход с. Новоишимское).

В Павлодарской области ограничено движение на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

