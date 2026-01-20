РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:22, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 20 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 20 января
    Фото: Pexels

    По данным нацкомпании, 20 января 2025 года в 08:00 будет открыто движение для всех видов автотранспорта в области Абай на участке автодороги республиканского значения «Граница КНР-Майкапшагай-Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км. 910-1002 (уч. село Калбатау — Кокпекты).

    Закрытые дороги

    Тем временем, в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык-граница КНР» км. 84-164, (уч. станция Коктума-станция Достык).

    В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили в 12 регионах и трех мегаполисах Казахстана.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Трассы
    Камшат Абдирайым
    Автор
