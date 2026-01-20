Штормовая погода прогнозируется в 12 регионах и столице Казахстана

20 января на востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз 25-27 градусов.

В Астане временами ожидаются снег, низовая метель.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный в горных районах области порывы 18 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Алматы временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются снег, метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются снег, метель. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.

В Шымкенте временами ожидается туман.

20 января ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. Днем в горных районах области гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем снег, низовая метель. На западе области ожидается туман. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель.

20 января ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный мороз 20-22 градуса.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, на западе, юге области небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз 40 градусов. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

20 января ночью и утром на юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.