Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 20 ноября

По данным нацкомпании, вечером 19 ноября снято ограничение движения для всех видов автотранспорта в Костанайской области на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь — Сурган» км 108-218, (поселок Аулиеколь — село Октябрьское).

Тем временем в Северо-Казахстанской области все еще действует ограничение движения для всех видов транспортных средств на автодороге «Тимирязево — Сарыколь — граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево). Ранее из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта здесь образовалось повреждение покрытия дороги.

Кроме того, до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в Восточно-Казахстанской области на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск.

Погодные условия на дорогах

20 ноября 2025 года в Костанайской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в области Жетысу местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Напомним, сегодня в 15 регионах Казахстана ожидается штормовая погода с туманом, осадками, гололедом и метелью.