    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 2 февраля

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Движение из-за непогоды ограничили еще на трех трассах в Казахстане
    Фото: Pexels

    По состоянию на 08:00 2 февраля 2026 года в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом при минусовой температуре) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения:

    Западно-Казахстанская область

    — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 273-393 (уч. поселок Барбастау — поселок Жымпиты);

    — на участке автодороги «Атырау — Уральск» км. 371-492 (уч. поселок Чапаево — город Уральск).

    Кызылординская область

    — на участке автодороги «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 1522-1806 (от станция № 99 до города Кызылорда).

    Ориентировочное время открытия дороги — 2 февраля 2026 года в 12:00.

    Павлодарская область

    — в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

    Также в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66 (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана.

