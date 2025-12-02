Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 2 декабря

По данным нацкомпании, утром 2 декабря 2025 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Актюбинская область:

— на участке автодороги «Карабутак — Комсомол — Денисовка — Рудный — Костанай» км. 0-234, (уч. п. Карабутак — граница Костанайской области);

— на участке автодороги «граница РФ (п/п Жайсан)- Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР (п/п Нур Жолы)» км 1154-1240 (село Иргиз — граница Кызылординской области).

Костанайская область:

— на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-385, (участок граница Актюбинской областии– село Денисовка).

— на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-385, (участок граница Актюбинской областии– село Денисовка). Кызылординская область:

— на участке автодороги «граница РФ (п/п Жайсан)- Актобе-Кызылорда-Алматы- граница КНР (п/п Нур Жолы)» км 1240-1362 (граница Актюбинской области — город Аральск).

Также в четырех областях по-прежнему действуют ранее введенные ограничения движения.

Акмолинская область:

— в связи с ухудшением погодных условий, а именно понижение температуры, гололед, верховой мокрый снег на участке автодороги республиканского значения «KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» с 19 по 231 км введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч.

Павлодарская область:

— на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

— в связи с ухудшением погодных условий (с обильными осадками и интенсивным движением большегрузного транспорта) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д «Тимирязево-Сарыколь-гр. области» км. 0-30, участок граница Костанайской области — село Тимирязево.

Восточно-Казахстанская область:

— на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, по данным синоптиков, 2 декабря штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана.