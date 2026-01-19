Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 19 января

По данным нацкомпании, 19 января 2026 года с 08:00 открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения.

Область Абай

- «Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (п/п Урлютобе)» км 587-733 (от гр. Павлодарской области – г. Семей);

- «Граница КНР - Майкапшагай - Зайсан - Калбатау - Семей - Павлодар - граница РФ», км 756-1087 шақырым, (г.Семей - п.Богас);

- «Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ» км 778-967 (г.Аягоз – с.Калбатау);

- «Семей – Кайнар» км. 8-284 г.(уч. г.Семей – до а/д «Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богас»);

- «Семей – гр. РФ (п/п Ауыл)» км. 2-113 км (уч. г.Семей – граница РФ);

- «Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богас» км. 320-941 (уч. гр. Карагандинской области – пов. с.Богас);

Карагандинская область:

- «Караганда - Аягоз -Тарбагатай - Богас» км 219-320 (участок от г.Каркаралинск до границы области Абай);

Павлодарская область:

-«гр. КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар - гр. РФ (п/п Урлютобе)» км 426-587 (от поселка Кенжеколь до границы области Абай);

Закрытые дороги

Тем временем, в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры от -30 до -40), введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями на следующих участках автодорог:

Восточно-Казахстанская область

- «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ» км 1013-1062 уч. гр. области Абай - пост Рубеж; км 1104-1212 (уч. пов. с. Глубокое - граница РФ);

- «Усть-Каменогорск - Семей» км 10-103, (уч. с.Герасимовка - гр. области Абай);

- «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ» км 1013-1062 (уч. граница области Абай - пост Рубеж);

- «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха-гр. РФ» км 1104-1212 (уч. пов. с. Глубокое - гр. РФ);

- KZ16-02 «Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ» км 15 – 105 (уч. п.Белоусовка – г. Риддер);

- KZ16-03 «гр КНР - Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар- гр. РФ - Калжыр - Маркаколь» км 0 – 124 (уч. пов. с. Дайырово – с.Маркаколь);



- KAZ16-01 «Усть-Каменогорск - Алтай – Улкен Нарын – Катон - Карагай – Рахмановские ключи» км 7-450 (уч. с.Ушановское – Рахмановские ключи);

- «гр.КНР - Майкапшагай - Зайсан - Калбатау - Семей - Павлодар - гр. РФ» км 1103-1321, (уч. гр.области Абай - гр. КНР).

Область Абай

- «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ» км 971-1013, (уч. с.Калбатау - гр. ВКО);

- «Усть-Каменогорск - Семей» км 103-198, (уч. гр.ВКО-г.Семей);

- «гр.КНР - Майкапшагай - Зайсан - Калбатау - Семей - Павлодар - гр. РФ» км 1087-1103, (уч. от пов с.Богас - гр. ВКО);

Также в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал - Достык - гр.КНР» км 84-164, (уч. станция Коктума – станция Достык).

В Атырауской области сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ» км 621-841 (уч. город Атырау – поселок Курмангазы).

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в Шымкенте и 12 регионах страны объявили штормовое предупреждение. Ожидаются гололед, туман, снег, низовая метель и сильные морозы.



