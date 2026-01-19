В Казахстане объявили штормовое предупреждение в 12 регионах

В Шымкенте днем ожидается гололед, временами туман.

На юге области Абай ожидается туман. На севере и в центре области ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидается мороз до 40 градусов.

Ночью на западе и севере Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, севере и востоке области - снег и низовая метель. Днем на западе, юге и востоке области ветер с порывами до 15-20 м/с.

На севере и юге Атырауской области ожидаются туман и гололед.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на юго-востоке области ветер до 15-20 м/с. Ночью по области ожидается сильный мороз до 40 градусов.

В Жамбылской области временами ожидаются туман, гололед.

В горных районах области Жетысу также ожидаются туман и гололед.

На севере, востоке и юге Костанайской области ожидаются снег и низовая метель.

На юге Кызылординской области ожидается туман.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ночью на северо-западе области ветер до 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз до 22 градусов.

Днем на севере Павлодарской области ожидаются снег и метель.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, днем на западе, юге и востоке области - снег. На западе, юге и востоке области ожидается низовая метель.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман.