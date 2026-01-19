РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:06, 18 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане объявили штормовое предупреждение в 12 регионах

    РГП «Казгидромет» предупреждает жителей Шымкента и 12 регионов страны о неблагоприятных погодных условиях 19 января. Ожидаются гололед, туман, снег, низовая метель и сильные морозы, передает агентство Kazinform

    Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана
    Фото: Pexels

    В Шымкенте днем ожидается гололед, временами туман.

    На юге области Абай ожидается туман. На севере и в центре области ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидается мороз до 40 градусов.

    Ночью на западе и севере Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, севере и востоке области - снег и низовая метель. Днем на западе, юге и востоке области ветер с порывами до 15-20 м/с.

    На севере и юге Атырауской области ожидаются туман и гололед.

    На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на юго-востоке области ветер до 15-20 м/с. Ночью по области ожидается сильный мороз до 40 градусов.

    В Жамбылской области временами ожидаются туман, гололед.

    В горных районах области Жетысу также ожидаются туман и гололед.

    На севере, востоке и юге Костанайской области ожидаются снег и низовая метель.

    На юге Кызылординской области ожидается туман.

    На северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ночью на северо-западе области ветер до 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз до 22 градусов.

    Днем на севере Павлодарской области ожидаются снег и метель.

    Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, днем на западе, юге и востоке области - снег. На западе, юге и востоке области ожидается низовая метель.

    На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман.

    Теги:
    Погода Казахстан Гололед Непогода Штормовое предупреждение
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают