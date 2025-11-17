Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 17 ноября

По данным «КазАвтоЖол», продлено ограничение движения для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ на дороге в Северо-Казахстанской области. Ранее из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта на участке KZ15-08 «Тимирязево — Сарыколь — граница области» (км 0-30) (граница Костанайской области — село Темирязево) образовалось повреждение покрытия дороги.

Альтернативное движение из города Костанай в Тимирязевский район осуществляется по следующим автомобильным дорогам республиканского значения:

— KAZ03 «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ (п/п Кайрак)» — км 553–768;

— KAZ13 «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» — км 673–786;

— KZ15-05 «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» — км 56–119.

Ориентировочное время открытия дороги — 17 ноября

2025 года в 11:00.

Кроме того, с 5 ноября до окончания зимнего периода действует ограничение движения на трассе в Восточно-Казахстанской области. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск.

Напомним, штормовую погоду объявили в 14 областях Казахстана. Ожидаются туман, гололед, осадки и усиление ветра до 15–28 м/с.



