Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 15 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 15 января 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Восточно-Казахстанская область:

— «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» км. 15-105 (уч. п.Белоусовка — г. Риддер);

— «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1104-1212 (уч. с. Глубокое — г. Шемонаиха);

— «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1013-1062 (уч. гр.Абайской обл.-пост Рубеж);

— «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 7-450 (уч. с. Ушановское-Рахмановские ключи.);

— «гр.КНР-Майкапшагай-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ» км. 0-124, (уч. с. Дайырово-с.Маркаколь).

— «Усть-Каменогорск-Семей» 10-103, (уч. с. Герасимовка —граница области Абай).

Область Абай:

— KAZ08 «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ», км 683-1013, (участок Таскескен — граница Восточно-Казахстанской области).

Закрытые дороги

В связи ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

область Абай:

— «граница КНР-Майкапшагай-Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ», км. 910-1002 (участок от с. Калбатау-с.Кокпекты);

— на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км. 103-198 (уч. гр. Восточно-Казахстанской обл. — г. Семей).

Актюбинская область:

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-836 (уч. АЗС ЭКО ойл — г. Хромтау).

Атырауская область:

— на автомобильной дороге «Актобе-Атырау-гр.РФ» км 621-841 (г.Атырау-с.Курмангазы)

В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

По данным синоптиков, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны ожидаются осадки, низовая метель. На остальной территории РК сохраняется морозная погода, без осадков.



