Прогноз погоды в Казахстане на 15 января

На западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель.

На остальной территории РК под влиянием антициклона сохраняется морозная погода, без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, гололед, туманы.

Напомним, во всех областях, а также в трех мегаполисах страны объявили штормовое предупреждение на 15 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».