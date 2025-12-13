РУ
    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 13 декабря

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане
    Фото: Pexels

    По данным нацкомпании, 13 декабря 2025 года в 08:00 в связи со стабилизацией погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

    Акмолинская область:

    • на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 30-92 участок ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области.

    Карагандинская область:

    • на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 92-164 участок ст. Анар — ПВП Темиртау.

    Восточно-Казахстанская область:

    • на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 6-166, участок село Ушановское — город Алтай.

    Кызылординская область:

    • на автодороге «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 1240-1646 участок граница Актюбинской области –село Жосалы.

    Актюбинская область:

    • на автодороге «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 1153-1240 участок село Иргиз — граница Кызылординской области.

    Закрыты для всех видов транспорта

    В связи с ухудшением погодных условий на следующих дорогах введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

    Область Абай:

    • на участке автодороги «Граница КНР-Майкапшагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км. 756-906 участок город Семей — село Калбатау. Ориентировочное время открытия дороги — 13 декабря 2025 года в 13:00.
    • на автодороге «граница КНР-Майкапшагай-Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км. 915 — 1002 участок село Калбатау — село Кокпекты;
    • на автодороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 778-967, участок город Аягоз — село Калбатау.

    Область Жетысу:

    • на автодороге «Ушарал-Достык» км. 84-164, уч. станция Коктума — станция Достык.

    Область Улытау:

    • на автодороге «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 751-788 участок поселок Жанаарка — граница Карагандинской области.

    Карагандинская область:

    • на автодороге «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 788-906 участок граница Улытауской области — село Топар;
    • на автодороге «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 1067-1135 участок поселок Молодежный — граница Павлодарской области.
    • на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 357-592 участок поселок Аксу-Аюлы — город Балхаш;
    • на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 592-738 участок город Балхаш — поселок Сарышаган.

    Павлодарская область:

    • на автодороге «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 1135-1206 уч. гр. Карагандинской области — поселок Шидерты;
    • на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана).

    Отметим, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на субботу, 13 декабря.

