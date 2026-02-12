Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 12 февраля

По состоянию на 08:00 12 февраля 2026 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Акмолинская область

«Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км 16-200 (уч. г.Астана — граница Павлодарской области);

Карагандинская область

«Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1064 — 1135 (поселок Молодежный — граница Павлодарской области);

«Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ботакара» км. 231-324 (уч. гр. Павлодарской обл. – п. Ботакара);

Павлодарская область

«Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1135 — 1206 (граница Карагандинской области — поселок Шидерты);

«Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ (п/п Урлютобе)» км. 191-390 (уч. с. Мичурино – граница РФ);

«Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км 0-231 (от поселка Калкаман до границы Карагандинской области);

«Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км. 200-431 (уч. гр.Акмолинской обл.- п.Атамекен);

«Граница КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 426 — 587 (поселок Кенжеколь — граница Абайской области);

Область Абай

«Граница КНР – Майкапшагай – Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ» км. 587-733 (уч. гр. Павлодарской области – г. Семей).

Закрытые дороги

В связи с ухудшением дпогодных условий введено ограничение движения на следующих участках автодорог республиканского значения:

Алматинская область

на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 59-143, (уч. село Жанакурылыс – граница Жамбылской обл.асти).

Жамбылская область

на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 143-214, (уч. граница Алматинской области – село Кордай);

на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 159-238, (уч. село Кенен – село Кайнар);

на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 534-593, (уч. село Айша-Биби – граница Туркестанской области).

Туркестанская область

на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 593-654, (уч. границп Жамбылской области – поселок Машат).

Павлодарская область

на автодороге «Атамекен-Аксу-Коктобе-Курчатов» км. 25-220, (уч. город Аксу – граница области Абай);

на автодороге KZ14-01 «Павлодар-Щербакты-граница РФ» км. 0-112, (уч. город Павлодар – граница РФ);

в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар-Успенка – граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Также в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024-2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный – поворот на город Серебрянск).

Напомним, в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 12 февраля. Синоптики прогнозируют снегопады, метели, гололед, туман и усиление ветра.