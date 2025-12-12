Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 12 декабря

По данным нацкомпании, утром 12 декабря 2025 года будет открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог:

Алматинская область:

на автодороге республиканского значения «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 65-136, участок село Акбастау — мост на Байсеит;

на автодороге республиканского значения «Конаев — Курты» с 0 по 67 километр.

Кызылординская область:

на автодороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1806 (граница Актюбинской области — город Кызылорда).

Актюбинская область:

на автодороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1153-1240 (п. Иргиз — граница Кызылординской области).

Ограничение движения

В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта в области Жетысу на автодороге «Сарыозек — Коктал» км. 40-68 перевал Алтын Емель.

Закрыты для всех видов транспорта

В связи с ухудшением погодных условий на следующих дорогах закрыто движение для всех видов транспорта:

Жамбылская область:

на автодороге «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 159-238, участок село Кенен — село Кайнар.

Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

Область Жетысу:

на автодороге «Сарыозек — Коктал» км. 0-68, участок поселок Сарыозек-перевал Алтын емель;

на автодороге «Ушарал — Достык» км. 84-164, участоу станция Коктума — станция Достык.

Область Абай:

на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр.РФ» км. 778-967, участок город Аягоз — село Калбатау.

Мангистауская область:

на автодороге «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай — Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 338-642, участок село Бейнеу — село Шетпе;

на автодороге «Форт — Шевченко — Таучик — Шетпе» км. 91-161, участок село Таучик — село Шетпе.

Алматинская область:

на автодороге «Астана — Караганда — Алматы» км. 2295-2380, участок Каншенгель — село Курти;

на автодороге «Астана — Караганда — Алматы» км. 2380-2436, участок село Курты — село Аксай.

Павлодарская область:

на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман».

В сторону города Астаны будет осуществляется через ТР Береке «Калкаман — Аксу». Въезд в поселок Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул. Выезд в сторону Павлодара с поселка Калкаман открыт, въезд со стороны горола Астана в поселок Калкаман открыт.

Отметим, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на пятницу, 12 декабря.