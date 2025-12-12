РУ
    08:38, 12 Декабрь 2025

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 12 декабря

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: КазАвтоЖол

    По данным нацкомпании, утром 12 декабря 2025 года будет открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог:

    Алматинская область:

    • на автодороге республиканского значения «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 65-136, участок село Акбастау — мост на Байсеит;
    • на автодороге республиканского значения «Конаев — Курты» с 0 по 67 километр.

    Кызылординская область:

    • на автодороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1806 (граница Актюбинской области — город Кызылорда).

    Актюбинская область:

    • на автодороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1153-1240 (п. Иргиз — граница Кызылординской области).

    Ограничение движения 

    В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта в области Жетысу на автодороге «Сарыозек — Коктал» км. 40-68 перевал Алтын Емель.

    Закрыты для всех видов транспорта

    В связи с ухудшением погодных условий на следующих дорогах закрыто движение для всех видов транспорта:

    Жамбылская область:

    • на автодороге «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 159-238, участок село Кенен — село Кайнар.

    Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

    Область Жетысу:

    • на автодороге «Сарыозек — Коктал» км. 0-68, участок поселок Сарыозек-перевал Алтын емель;
    • на автодороге «Ушарал — Достык» км. 84-164, участоу станция Коктума — станция Достык.

    Область Абай:

    • на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр.РФ» км. 778-967, участок город Аягоз — село Калбатау.

    Мангистауская область:

    • на автодороге «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай — Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 338-642, участок село Бейнеу — село Шетпе;
    • на автодороге «Форт — Шевченко — Таучик — Шетпе» км. 91-161, участок село Таучик — село Шетпе.

    Алматинская область:

    • на автодороге «Астана — Караганда — Алматы» км. 2295-2380, участок Каншенгель — село Курти;
    • на автодороге «Астана — Караганда — Алматы» км. 2380-2436, участок село Курты — село Аксай.

    Павлодарская область:

    • на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман».

    В сторону города Астаны будет осуществляется через ТР Береке «Калкаман — Аксу». Въезд в поселок Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул. Выезд в сторону Павлодара с поселка Калкаман открыт, въезд со стороны горола Астана в поселок Калкаман открыт.

    Отметим, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на пятницу, 12 декабря.

    Камшат Абдирайым
