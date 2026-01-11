Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 11 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 11 января 2025 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.

Область Жетысу:

на участке автодороги республиканского значения «Ушарал — Достык» км. 84-164 (село Коктума — станция Достык).

Актюбинская область:

на участке автодороги «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 965-1240, (поселок Карабутак — границаКызылординской области).

Кызылординская область:

на участке автодороги «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 1240-1362, (граница Актюбинской области — город Аральск).

Закрытые дороги

Тем временем, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в 15 областях и в городе Астане объявили штормовое предупреждение на сегодя.