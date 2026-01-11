РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:20, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 11 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зимняя трасса
    Фото: Freepik

    По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 11 января 2025 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.

    Область Жетысу:

    • на участке автодороги республиканского значения «Ушарал — Достык» км. 84-164 (село Коктума — станция Достык).

    Актюбинская область:

    • на участке автодороги «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 965-1240, (поселок Карабутак — границаКызылординской области).

    Кызылординская область:

    • на участке автодороги «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 1240-1362, (граница Актюбинской области — город Аральск).

    Закрытые дороги

    Тем временем, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

    Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Напомним, в 15 областях и в городе Астане объявили штормовое предупреждение на сегодя.

    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают