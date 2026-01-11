Туман и гололед ожидаются 11 января в Казахстане

В Астане 11 января днем ожидается гололед.

11 января на севере, западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед.

11 января днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман.

11 января ночью в Актюбинской области ожидается гололед, днем на севере, востоке области гололед. На севере, востоке, в центре области ожидается туман.

11 января на юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

11 января на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, юго-востоке области 15-20 м/с.

11 января ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

11 января ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, востоке области ожидаются туман, гололед.

11 января днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

11 января днем на севере, востоке Костанайской области ожидается сильный снег. Ночью на западе, севере области снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

11 января ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед, днем гололед. На севере, в центре области туман. Ветер юго-восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с.

11 января ночью на западе, юге Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман.

11 января ночью и утром на севере, востоке, западе Павлодарской области ожидается туман.

11 января днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман.

11 января на западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

11 января днем на западе, севере, в центре области Улытау ожидается гололед. На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.