Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 10 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 10 января 2025 года в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий (буран, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал — Достык» км. 84-164, (участок поселок Коктума — станция Достык).

Также в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Ранее национальная компания «КазАвтоЖол» сообщила, что по итогам 2025 года на платных автомобильных дорогах Казахстана было зафиксировано около 74 млн поездок.