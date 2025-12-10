Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 10 декабря

По данным нацкомпании, 10 декабря 2025 года в 08:00 будет открыто движение для легковых видов транспорта на следующих участках автодорог:

Область Абай:

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 971-1013, (с.Калбатау — гр.Восточно-Казахстанской области);

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр. РФ (п/п Убе) (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)», км 683-768 (участок село Таскескен — город Аягоз);

на участке автодороги «Таскескен — Бахты (граница КНР)»», км 0–75 (участок село Таскескен — село Урджар).

Восточно-Казахстанская область:

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1013-1068, (участок граница Абайской области — поворот на село Касым Кайсенова).

Алматинская область:

на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 59-200 (участок село Аксай — село Каншенгель);

на участке автодороги «Курты — Конаев» км. 0-67, (участок город Конаев — село Курты).

Ограничение скоростного режима

Акмолинская область

в связи с улучшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» км 19-231 введено изменение скоростного режима с 60 км/ час на 100 км/час для всех видов автотранспорта;

на участке автодороги республиканского значения KAZ 01 «Астана — Караганда — Алматы», км 30-92 (п.Жибек-Жолы — станция Анар) введено изменение скоростного режима с 60 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

Карагандинская область:

на участке автодороги «Астана — Караганда (с обходом) — Алматы», км. 92-164 (ст. Анар — город Темиртау) увеличено ограничение скорости для всех видов автотранспортных средств с 60 км/час до 110 км/час.

Кроме того, на следующих дорогах введено ограничение движения для грузового транспорта на следующих автодорогах:

Жамбылская область:

автодорога «Алматы - Ташкент - Термез» км 535-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

Туркестанская область:

автодорога «Алматы - Ташкент - Термез» км 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).

Ориентировочное открытие дороги — 10 декабря 2025 года в 10:00.

Закрыты для всех видов транспорта

В связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимости, порывистый ветер, снег, метель) на следующих дорогах закрыто движение для всех видов транспорта:

«Усть-Каменогорск — город Риддер» (15-105 км, п.Белоусовка — г. Риддер);

«Усть-Каменогорск — г. Шемонаиха» (1104-1191 км, участок поворот с. Глубокое — г. Шемонаиха)

«Усть-Каменогорск — Семей» (10-103 км, с. Герасимовка — обл. Абай).

«город Шемонаиха — с. Секисовка» (0-56 км).

Отметим, штормовое предпреждение объявлено в 15 областях Казахстана.