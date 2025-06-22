Какие телепроекты разработали страны Центральной Азии с Китаем

Как отметил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, в рамках прошлогоднего визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан было подписано несколько соглашений. В частности, меморандумы о сотрудничестве с Главным управлением радио и телевидения КНР, медиакорпорацией CMG и информационным агентством «Синьхуа».

— Эти документы стали основой для реализации ряда конкретных программ. В их числе — совместная работа над документальным фильмом о туристическом потенциале стран, телепроект к 10-летию инициативы «Один пояс — один путь», а также инициативы по повышению квалификации журналистов в сфере Big Data, ИИ и медиатехнологий, — сказал К. Искаков на форуме информационных агентств «Китай — Центральная Азия».

В рамках укрепления двустороннего взаимодействия Казахстан продвигает идею создания «Единого информационного пространства для Центральной Азии». Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал вопрос о создании регионального телеканала, совместных телепроектов и познавательных программ, раскрывающих богатое историко-культурное и гуманитарное наследие региона. В этом направлении Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан уже реализовали такие проекты, как телесериал «Қорқыт ата», интеллектуальное шоу «Закауат» и телемост «Қос қанат».

— За последние годы наблюдается значительное укрепление диалога между нашими странами в сфере медиа. Проведённый в Астане I Центральноазиатский медиафорум стал уникальной площадкой. Также мы активно работаем над расширением паритетного вещания казахстанских телеканалов в соседних странах и приглашаем китайских партнёров присоединиться к этому формату. В целом Казахстан совместно со странами Центральной Азии подписал меморандумы и иные стратегические документы. Это демонстрирует добрососедский характер нашего сотрудничества, — добавил вице-министр.

Он также подчеркнул, что одной из важнейших задач является противодействие глобальным вызовам, связанным с фейковой информацией, искусственным интеллектом и нейросетями. Казахстан накопил системный опыт в этой сфере и готов делиться им с партнёрами.

— Казахстан активно развивает креативную индустрию. Для поддержки молодых проектов предоставляются налоговые льготы, создаются креативные хабы, внедряется механизм грантовой поддержки медиасферы. Для нас креативный сектор — это отрасль с высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью. В этой связи мы открываем путь к развитию культурного туризма, зелёной экономики и инновационной индустрии. Призываем наших партнёров к созданию таких единых и совместных проектов, — подчеркнул К. Искаков.

Отметим, что Президент РК направил поздравление участникам Форума СМИ «Центральная Азия — Китай».

Кроме того, был подписан Меморандум о сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента РК и информационным агентством «Синьхуа». Документ предусматривает обмен новостным контентом, проведение совместных тренингов и семинаров, развитие новых форматов мультимедийного взаимодействия, а также продвижение информации на национальном и международном уровнях.