Глава государства поздравил участников форума СМИ «Китай — Центральная Азия»

Открытие Форума началось с поздравления Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

— Поздравляю вас с визитом Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в Казахстан и началом коллегиальных встреч, проводимых по случаю второго саммита «Центральная Азия — Китай»! Подобные мероприятия способствуют налаживанию гуманитарного диалога между Казахстаном, странами Центральной Азии и Китаем, активизации культурного сотрудничества. Казахско-китайские отношения, основанные на принципах добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнёрства с каждым годом укрепляются. Текущий год, объявленный Годом туризма Китая в Казахстане, включает мероприятия, направленные на углубление взаимопонимания и сотрудничества. Убеждён, что на данной встрече будут высказаны важные предложения и ценные мнения, которые позволят ещё больше улучшить коммуникацию между средствами массовой информации наших стран. Желаю участникам плодотворной работы, благополучия и успехов, — говорится в обращении Президента, которое зачитал помощник Главы государства Арман Кырыкбаев.