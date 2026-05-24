Какие тарифы действуют для павлодарских фермеров на поливную воду

В Павлодарской области на фоне расширения орошаемых земель растет и объем потребления воды. Если в 2022 году фермеры использовали 68,8 млн кубометров воды, то в прошлом году этот показатель достиг 76,6 млн кубометров, передает Kazinform.

По данным областного управления сельского хозяйства, общая площадь орошаемых земель в регионе составляет 191,2 тыс. гектаров. Площадь земель, где применяются водосберегающие технологии, достигла 85,1 тыс. гектаров.

— Основными источниками водоснабжения для нужд сельского хозяйства в регионе являются река Иртыш, канал имени Каныша Сатпаева и подземные воды. С увеличением площади орошаемых земель растет и объем потребления воды. К примеру, в 2022 году фермеры использовали 68,8 миллиона кубометров воды, в 2023 году этот показатель вырос почти на шесть миллионов кубометров и составил 74,7 миллиона. В прошлом году объем достиг 76,6 миллиона кубометров. Очевидно, что в этом году показатель будет еще выше, — сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Хамза Оразбеков.

Тарифы на услуги по подаче воды различаются. По словам специалистов, они зависят от удаленности земель, а также особенностей доставки и подъема воды.

ТОО «Адис» подает воду по тарифу 16,85 тенге за кубометр. Филиал РГП «Казсушар» «Канал имени Каныша Сатпаева» установил тариф на уровне 59,82 тенге за кубометр, а Павлодарский филиал РГП «Казсушар» — 27,13 тенге за кубометр.

При этом, как отмечают в управлении, эти расходы субсидируются государством до 85%.

В прошлом году на эти цели из бюджета было выделено 761 млн тенге, в этом году предусмотрено 317 млн тенге. Механизмами субсидирования в области пользуются около 113 субъектов сельского хозяйства.

Ранее сообщалось о том, что в этом году в пойму реки Иртыш направляется шесть миллиардов кубических метров воды.