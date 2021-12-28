Какие стройматериалы делают Казахстан зависимым от импорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о ситуации на внутреннем рынке стройматериалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом внутренний рынок строительных материалов составляет 2,6 млрд долларов США, из которых доля отечественного производства составляет - 60%, а импорт - 40%. Как мы видим, казахстанские производители почти в полной мере покрывают потребность внутреннего рынка в базовых строительных материалах, таких как бетон, цемент, стеновые материалы», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, почти повсеместно в строительстве и при ремонте используются только казахстанский гипсокартон и сухие строительные смеси.

«Тем не менее, импортозависимыми строительными материалами остаются товары с высокой добавленной стоимостью сегмента финишной отделки. Как правило, это отделочные материалы, обои, линолеум, теплоизоляционные материалы, санфаянс и стекольная продукция», - заключил министр.